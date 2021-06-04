Сотрудничество с компанией Warimpex Finanz позволит направить больше внимания на экологичные и ресурсосберегающие решения.

Сегодня, 4 июня, на ПМЭФ 2021, Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft. Документ позволит направить усилия Сбербанка в область устойчивого развития и экологии, включая «зелёные» технологии.

Сбербанк уже выступал инициатором поддержки экологичных технологий. Так, в прошлом году Сбербанк профинансировал строительство нового бизнес-центра в Петербурге. Данный проект возводится при помощи ресурсосберегающих технологий и экологичных решений.

Председатель Правления Warimpex Finanz und Beteiligungs Aktiengesellschaft Франц Юркович рад многолетнему партнерству с ПАО «Сбербанк» и выразил желание продолжить дальнейшее сотрудничество.