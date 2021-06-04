Сбербанк решил развивать экологию и «зелёные» услуги

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: пресс-служба ПАО СберБанк

Сотрудничество с компанией Warimpex Finanz позволит направить больше внимания на экологичные и ресурсосберегающие решения.

Сегодня, 4 июня, на ПМЭФ 2021, Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft. Документ позволит направить усилия Сбербанка в область устойчивого развития и экологии, включая «зелёные» технологии.

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Фото: пресс-служба ПАО СберБанк

Сбербанк уже выступал инициатором поддержки экологичных технологий. Так, в прошлом году Сбербанк профинансировал строительство нового бизнес-центра в Петербурге. Данный проект возводится при помощи ресурсосберегающих технологий и экологичных решений.

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Фото: пресс-служба ПАО СберБанк

Председатель Правления Warimpex Finanz und Beteiligungs Aktiengesellschaft Франц Юркович рад многолетнему партнерству с ПАО «Сбербанк» и выразил желание продолжить дальнейшее сотрудничество.

«При проектировании офисных зданий и отелей Группа компаний Warimpex всегда уделяет особое внимание экологической эффективности объектов недвижимости. Мы рады, что строительство бизнес-центра «Авиор Тауэр-1» осуществляется совместно с нашим многолетним партнёром ПАО «Сбербанк» и с большим удовольствием продолжим сотрудничество в будущем, в том числе в рамках реализации ESG-проектов», — Франц Юркович, Председатель Правления Warimpex Finanz — und Beteiligungs Aktiengesellschaft:
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