Сбербанк заключил соглашение о развитии сотрудничества на долгосрочной и взаимовыгодной основе с Группой «КВС». Документ подписали председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение направлено на развитие партнёрских отношений между компаниями. В частности, стороны договорились о предоставлении банком полного спектра банковских услуг, в том числе проектного финансирования, а также о рассмотрении возможности совместного внедрения продуктов экосистемы банка. Кроме этого партнёры подтвердили намерения реализации совместных пилотных проектов при запуске новых продуктов и сервисов.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «Группа компаний «КВС» имеет статус «Платинового партнёра» банка. Мы совместно развиваем цифровые сервисы для покупателей жилья, предлагаем передовые технологии на ипотечном рынке. Кроме этого, компания проявляет интерес к решениям нашей экосистемы, и мы планируем развивать сотрудничество в этом направлении».

Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС»: «Сбербанк отличает на рынке инновационный подход к ведению бизнеса. Группа «КВС» разделяет эту позицию, мы делаем ставку на диджитализацию и развитие онлайн сервисов, упрощающих коммуникацию с клиентами и партнерами. Мы со Сбербанком находимся в плотном взаимодействии по проектному финансированию, ипотечным кредитам и внедрению новых услуг. Развивая все эти направления параллельно, мы в итоге даем клиентам более качественный конечный продукт и отличный сервис. И это наша главная общая задача».