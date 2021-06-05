В Ленобласти стартует фестиваль «Туристический поход — Вперед к ГТО»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: администрация Ленобласти

В фестивале будут участвовать сотрудники физкультурно-спортивных организаций в возрасте от 40 до 59 лет. 

В Ленобласти стартует фестиваль «Туристический поход ─ Вперед к ГТО». Турнир среди сотрудников физкультурно-спортивных организаций в возрасте от 40 до 59 лет пройдет в деревне Юкки. Мероприятие посвятят 90-летию комплекса ГТО и 40-летию первого Чемпионата СССР по спортивному туризму.

Участникам предстоит преодолеть полосу препятствий, выполнив нормативы по проверке туристических навыков: вязке узлов, навыков ориентирования (азимут), укладка рюкзаков и постановке палатки.

Фестиваль проводится в рамках проекта «Спорт ─ норма жизни», который направлен на популяризацию физкультуры и спорта — ожидается что проект привлечет не менее 56% ленинградцев.

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