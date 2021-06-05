В фестивале будут участвовать сотрудники физкультурно-спортивных организаций в возрасте от 40 до 59 лет.

В Ленобласти стартует фестиваль «Туристический поход ─ Вперед к ГТО». Турнир среди сотрудников физкультурно-спортивных организаций в возрасте от 40 до 59 лет пройдет в деревне Юкки. Мероприятие посвятят 90-летию комплекса ГТО и 40-летию первого Чемпионата СССР по спортивному туризму.

Участникам предстоит преодолеть полосу препятствий, выполнив нормативы по проверке туристических навыков: вязке узлов, навыков ориентирования (азимут), укладка рюкзаков и постановке палатки.

Фестиваль проводится в рамках проекта «Спорт ─ норма жизни», который направлен на популяризацию физкультуры и спорта — ожидается что проект привлечет не менее 56% ленинградцев.