Сотрудники ведомства с радостью отметили, что найденного мусора стало гораздо меньше, по сравнению с прошлыми годами.

Госэконадзор Ленинградской области провел уборку на Липовском пляже в честь Дня окружающей среды. Пляж Липово, расположенный на берегу Финского залива, является популярным местом для отдыхающих.

Фото: Комитет государственного экологического надзора Фото: Комитет государственного экологического надзора Фото: Комитет государственного экологического надзора Фото: Комитет государственного экологического надзора Фото: Комитет государственного экологического надзора

Сотрудники ведомства с радостью отметили, что найденного мусора стало гораздо меньше, по сравнению с прошлыми годами.