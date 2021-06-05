Сотрудники ведомства с радостью отметили, что найденного мусора стало гораздо меньше, по сравнению с прошлыми годами.
Госэконадзор Ленинградской области провел уборку на Липовском пляже в честь Дня окружающей среды. Пляж Липово, расположенный на берегу Финского залива, является популярным местом для отдыхающих.
Фото: Комитет государственного экологического надзора
Фото: Комитет государственного экологического надзора
Фото: Комитет государственного экологического надзора
Фото: Комитет государственного экологического надзора
Фото: Комитет государственного экологического надзора
Сотрудники ведомства с радостью отметили, что найденного мусора стало гораздо меньше, по сравнению с прошлыми годами.
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