Госэконадзор очистил от мусора Липовский пляж в Сосновом Бору

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Комитет государственного экологического надзора
Фото: Комитет государственного экологического надзора

Сотрудники ведомства с радостью отметили, что найденного мусора стало гораздо меньше, по сравнению с прошлыми годами.

Госэконадзор Ленинградской области провел уборку на Липовском пляже в честь Дня окружающей среды. Пляж Липово, расположенный на берегу Финского залива, является популярным местом для отдыхающих.

Госэконадзор очистил от мусора Липовский пляж в Сосновом Бору уборка, Сосновый Бор, Липовский пляж, Ленобласть, День окружающей среды, ГосэконадзорФото: Комитет государственного экологического надзора
Госэконадзор очистил от мусора Липовский пляж в Сосновом Бору уборка, Сосновый Бор, Липовский пляж, Ленобласть, День окружающей среды, ГосэконадзорФото: Комитет государственного экологического надзора
Госэконадзор очистил от мусора Липовский пляж в Сосновом Бору уборка, Сосновый Бор, Липовский пляж, Ленобласть, День окружающей среды, ГосэконадзорФото: Комитет государственного экологического надзора
Госэконадзор очистил от мусора Липовский пляж в Сосновом Бору уборка, Сосновый Бор, Липовский пляж, Ленобласть, День окружающей среды, ГосэконадзорФото: Комитет государственного экологического надзора
Госэконадзор очистил от мусора Липовский пляж в Сосновом Бору уборка, Сосновый Бор, Липовский пляж, Ленобласть, День окружающей среды, ГосэконадзорФото: Комитет государственного экологического надзора
Госэконадзор очистил от мусора Липовский пляж в Сосновом Бору уборка, Сосновый Бор, Липовский пляж, Ленобласть, День окружающей среды, Госэконадзор

Сотрудники ведомства с радостью отметили, что найденного мусора стало гораздо меньше, по сравнению с прошлыми годами.

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Госэконадзор очистил от мусора Липовский пляж в Сосновом Бору уборка, Сосновый Бор, Липовский пляж, Ленобласть, День окружающей среды, Госэконадзор
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