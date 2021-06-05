В Гатчинском районе «Лада» насмерть сбила пешехода

Автор: Анастасия Щербакова
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Авария, Дтп, Автомобиль, Ущерба, Крах, Столкновения
Фото: pixabay

За рулем авто был пенсионер.

В пятницу, 4 июня, в Гатчинском районе Ленобласти ДТП унесло жизнь 30-летнего мужчины. Об этом пишет «ЛенТВ24» со ссылкой на источник в полиции.
Авария случилась примерно в 9:00 утра на 2-м километре автодороги Пудость – Стрельна – Кипень – Гатчина. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, когда на него наехала не успевшая затормозить «Лада Гранта» — ею управлял 72-летний пенсионер.

От полученных травм пострадавший скончался. Выясняются обстоятельства случившегося.

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05.06.2021 86
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