Животное не смогло пролезть между прутьями металлического ограждения. Для вызволения косули пришлось вызывать спасателей.

Во Всеволожском районе Ленобласти спасателям пришлось начинать неделю со спасения животного. Сообщение о застрявшей в заборе косули поступило с поселка Романово.

Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области

Животное не смогло пролезть между прутьями металлического ограждения. Для вызволения косули пришлось вызывать спасателей, которым удалось её освободить. Животное не пострадало.