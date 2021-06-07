Животное не смогло пролезть между прутьями металлического ограждения. Для вызволения косули пришлось вызывать спасателей.
Во Всеволожском районе Ленобласти спасателям пришлось начинать неделю со спасения животного. Сообщение о застрявшей в заборе косули поступило с поселка Романово.
Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области
Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области
Животное не смогло пролезть между прутьями металлического ограждения. Для вызволения косули пришлось вызывать спасателей, которым удалось её освободить. Животное не пострадало.
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11.03.2021 446