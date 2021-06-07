В Романовке спасли застрявшую в заборе косулю

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области

Животное не смогло пролезть между прутьями металлического ограждения. Для вызволения косули пришлось вызывать спасателей.

Во Всеволожском районе Ленобласти спасателям пришлось начинать неделю со спасения животного. Сообщение о застрявшей в заборе косули поступило с поселка Романово.

В Романовке спасли застрявшую в заборе косулю спасатели, романовка, Ленобласть, животные, Всеволожский районФото: Комитет по животному миру Ленинградской области
В Романовке спасли застрявшую в заборе косулю спасатели, романовка, Ленобласть, животные, Всеволожский районФото: Комитет по животному миру Ленинградской области

Животное не смогло пролезть между прутьями металлического ограждения. Для вызволения косули пришлось вызывать спасателей, которым удалось её освободить. Животное не пострадало.

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В Романовке спасли застрявшую в заборе косулю спасатели, романовка, Ленобласть, животные, Всеволожский район
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