Всего во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» принял участие 221 житель Ленобласти.

В Гатчине прошла Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021», в которой любой желающий мог анонимно и бесплатно сдать сдать тест на ВИЧ, а также узнать интересующую информацию, связанную с этой болезнью. Акция прошла в субботу, 5 июня, на улицах Соборная и Рощинская.

Ранее мобильная экспресс-лаборатория прошла во Всеволожске 3 июня. Всего во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» принял участие 221 житель Ленобласти.

Инновационный формат акции по словам главного врача Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Д.А. Гусева, не одноразовый. Она продлится в течение всего года, поскольку очень интересна и востребована для жителей Ленобласти.