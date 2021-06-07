Пожарные Ленобласти провели для детей образовательную акцию «Безопасное лето»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: lentv24.ru
Фото: lentv24.ru

Детей научили правильно обращаться с огнем и как правильно вести себя при пожаре.

«Леноблпожарспас» провел в Ленобласти образовательную акцию для детей — «Безопасное лето». Детей научили правильно обращаться с огнем и как правильно вести себя при пожаре.

Экскурсия прошла в Кировском районе. Детям в игровой форме рассказывают о подвиге спасателей и предлагают на собственном опыте испытать себя огнеборцем.

Также для детей была организована выставка и маршрут на основе исторических архивов. Дети посетили воинские захоронения и узнали о заслугах и подвигах пожарных.

Цель данного мероприятия — в полной мере показать детям, как вести себя с огнем и к каким последствиям это может привести.

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04.06.2021 174
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