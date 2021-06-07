Ремонт дороги и обустройство шоссе планируют завершить к началу осени.

В Ленобласти начинаются дорожные работы на региональной дороге Красное Село — Гатчина — Павловск. В ходе работ обновят 9 километров дорожного покрытия, обустроят заездные карманы и остановки общественного транспорта.

Помимо работ на дороге, планируется монтаж нового барьерного ограждения и устройства пешеходных дорожек с ремонтом четырех водопропускных труб.

В конце основных работ, будет нанесена разметка, поставлены знаки и сигнальные столбики. Ремонт дороги и обустройство шоссе планируют завершить к началу осени.