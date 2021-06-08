Юрист хочет взыскать с Ксении Собчак 50 млн рублей из-за ее репортажа с ПМЭФ-2021

Юрист Эльнара Троицкая, у которой Ксения Собчак взяла интервью на ПМЭФ-2021, собирается взыскать с телеведущей 50 миллионов рублей через суд в рамках иска о защите чести и достоинства.

Юристу не понравился вопрос «На какую панель вы пришли?» и слово «форумчаночка», с которыми Собчак обратилась к ней во время репортажа с ПМЭФ. Контекст Эльнара Троицкая сочла оскорбительным.

Ксения Собчак дала ответ.

«Дорогая Эльнара, ну вы серьезно? Вас задело название #форумчаночка? Но это логичное название для женщин, которые пришли на форум. Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды – нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли – нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали?»