Сейчас производители игрушек предлагают как детям, так и их родителям большой ассортимент предметов детского досуга. Но не все из предложенного безопасно, даже если правильно подобран возрастной диапазон. Какие игрушки не следует покупать и чем они могут быть опасны для юного поколения, рассказывает ivbg.ru.
Резиновые игрушки из поливинилхлорида (ПВХ)
Прилавки магазинов завалены всевозможными уточками и другими животными из ПВХ, которые изготовляются путем термической обработки нефти и хлора. Но, нынешние производителя, для улучшения качеств товара, например, эластичности игрушки и придания формы, добавляют в состав опасные для детей вещества: ртуть, фенол, формальдегиды и флататы. Их содержание ведет к множествам опасных заболеваний и даже к онкологии.
Как определить, есть ли в составе игрушки опасные компоненты?
- Если при соприкосновении с детской игрушкой, ее пластмассовые части теплые и мягкие, то это ПВХ, если же твердые и холодные, то это менее вредный пластик. Последний товар можно приобрести.
- В качественной игрушке, а соответственно, более безопасной при изготовлении применяются фирменные красители. Если краска остается на руках при нажатии на предмет детских игр, то такую игрушку брать нельзя.
- Игрушка, выполненная из безопасных материалов, не имеет резкого химического запаха. При его наличии, сразу откладывайте детскую забаву в сторону.
- Особое внимание стоит уделить маркировке товара. Она обычно располагается на упаковке или самой игрушке и четко выведена на русском языке: значок Госстандарта (РСТ), а под ним две цифры и две буквы. Подобная маркировка сообщает, что изделие было протестировано в специальных лабораториях. Отметим, что игрушки с пометкой CE свидетельствуют о том, что товар полностью соответствует стандартам безопасности Европы.
Магнитный конструктор
Игрушки, подобные «Неокубу», хоть и развивают детское мышление, но опасны при проглатывании за счет магнитных свойств конструктора. Не всегда удается отследить момент, когда ребенок тянет что-то в рот: отвлеклись на секунду и дело сделано. Маленькие магниты в желудке имеют свойство притягиваться друг к другу, что может привести к травмированию стенок кишечника, а это очень опасно. Сами они уже не выйдут, придется обращаться к специалисту.
Как правильно подойти к покупке магнитного конструктора?
- Не давать детям до трех лет магнитный конструктор. Это касается и других игрушек. На всех детских товарах указана возрастная категория юного пользователя, на что родители не всегда обращают внимание.
- Безопасный магнитный конструктор имеет детали, где магниты находят внутри пластиковой оболочки, которую ребенок не сможет проглотить.
- Наличие крупных деталей и отсутствие мелких — залог спокойного времяпрепровождения во время игры.
Мягкие игрушки
Повезло, если плюшевые зайцы, медведи и другие мягкие игрушки изготовлены из качественных материалов, но иногда производители вместо плюша используют синтетические волокна, окрашивают предметы детских игр токсическими красками и добавляют вещество, защищающее от огня — антипирен. Все это крайне опасно для ребенка. Может спровоцировать как астматические и аллергические реакции, а также вызвать проблемы с функционированием нервной и эндокринной систем детского организма.
Кроме того, опасность в том, что мягкие игрушки отличные пылесборники, где любят обитать пылевые клещи.
Как максимально обезопасить ребенка?
- Перед тем, как ребенок начнет играть с новым другом, стоит тщательно выстирать игрушку с безопасным для ребенка средством,например, детским порошком, которым стираете белье. Затем тщательно прополоскать и высушить.
- Стоит сократить количество мягких игрушек. Это не значит, что оставшиеся нужно выкинуть, достаточно убрать в вакуумный пакет, предварительно выполнив действия из первого пункта.
Детское оружие
Производители игрушек, стараясь переплюнуть друг друга, делают все более реалистичные луки со стрелами, огнестрельное оружие и мечи. В связи с этим появилось больше случаев травмирования детей в ходе игры. Приобретая подобные предметы детского досуга, обращайте внимание на их состояние. Также постоянно напоминайте детям о правилах безопасности. От огнестрельного оружия с пульками лучше вообще отказаться.
Наборы для детских экспериментов
Чтобы ни было написано на коробке, наборы для экспериментов не подходят детям дошкольного возраста. Школьники, несмотря на отсутствие опасных реагентов в наборах, могут начать экспериментировать самостоятельно, поэтому процесс должен проходить под присмотром взрослых, а лучше с непосредственным участием.
Музыкальные игрушки
Всевозможные дудки, барабаны и подобные музыкальные инструменты для детей развивают ребенка только в том случае, если изготовлены из качественных материалов и имеют правильно звучание. На рынке игрушек можно встретить детские инструменты, превышающие звуковой порог. В результате использования подобных дудочек нарушится развитие слуха и может возникнуть глухота. Поэтому, покупая музыкальные игрушки, выбирайте те, которые издают чистый негромкий звук без посторонних хрипов и шумов.
Светящиеся игрушки из фосфора
Многие дети обожают светящиеся браслеты, наклейки на потолок и стены, которые в большинстве своем выполнены из безопасных светоотражающих красок и люминесцентных покрытий. Опасения вызывают китайские производители, заменяющие качественные вещества на дешевые аналоги — фосфорные соединения. Они вызывают у юного поколения проблемы с сердечно-сосудистой и метаболической системами, пищеварительным трактом и нормальной работой печени. Подобные игрушки следует покупать только у надежных продавцов, проверяя сертификаты.