Сейчас производители игрушек предлагают как детям, так и их родителям большой ассортимент предметов детского досуга. Но не все из предложенного безопасно, даже если правильно подобран возрастной диапазон. Какие игрушки не следует покупать и чем они могут быть опасны для юного поколения, рассказывает ivbg.ru.

Резиновые игрушки из поливинилхлорида (ПВХ)

Прилавки магазинов завалены всевозможными уточками и другими животными из ПВХ, которые изготовляются путем термической обработки нефти и хлора. Но, нынешние производителя, для улучшения качеств товара, например, эластичности игрушки и придания формы, добавляют в состав опасные для детей вещества: ртуть, фенол, формальдегиды и флататы. Их содержание ведет к множествам опасных заболеваний и даже к онкологии.

Как определить, есть ли в составе игрушки опасные компоненты?

Если при соприкосновении с детской игрушкой, ее пластмассовые части теплые и мягкие, то это ПВХ, если же твердые и холодные, то это менее вредный пластик. Последний товар можно приобрести. В качественной игрушке, а соответственно, более безопасной при изготовлении применяются фирменные красители. Если краска остается на руках при нажатии на предмет детских игр, то такую игрушку брать нельзя. Игрушка, выполненная из безопасных материалов, не имеет резкого химического запаха. При его наличии, сразу откладывайте детскую забаву в сторону. Особое внимание стоит уделить маркировке товара. Она обычно располагается на упаковке или самой игрушке и четко выведена на русском языке: значок Госстандарта (РСТ), а под ним две цифры и две буквы. Подобная маркировка сообщает, что изделие было протестировано в специальных лабораториях. Отметим, что игрушки с пометкой CE свидетельствуют о том, что товар полностью соответствует стандартам безопасности Европы.

Магнитный конструктор

Игрушки, подобные «Неокубу», хоть и развивают детское мышление, но опасны при проглатывании за счет магнитных свойств конструктора. Не всегда удается отследить момент, когда ребенок тянет что-то в рот: отвлеклись на секунду и дело сделано. Маленькие магниты в желудке имеют свойство притягиваться друг к другу, что может привести к травмированию стенок кишечника, а это очень опасно. Сами они уже не выйдут, придется обращаться к специалисту.

Как правильно подойти к покупке магнитного конструктора?

Не давать детям до трех лет магнитный конструктор. Это касается и других игрушек. На всех детских товарах указана возрастная категория юного пользователя, на что родители не всегда обращают внимание. Безопасный магнитный конструктор имеет детали, где магниты находят внутри пластиковой оболочки, которую ребенок не сможет проглотить. Наличие крупных деталей и отсутствие мелких — залог спокойного времяпрепровождения во время игры.

Мягкие игрушки

Повезло, если плюшевые зайцы, медведи и другие мягкие игрушки изготовлены из качественных материалов, но иногда производители вместо плюша используют синтетические волокна, окрашивают предметы детских игр токсическими красками и добавляют вещество, защищающее от огня — антипирен. Все это крайне опасно для ребенка. Может спровоцировать как астматические и аллергические реакции, а также вызвать проблемы с функционированием нервной и эндокринной систем детского организма.

Кроме того, опасность в том, что мягкие игрушки отличные пылесборники, где любят обитать пылевые клещи.

Как максимально обезопасить ребенка?

Перед тем, как ребенок начнет играть с новым другом, стоит тщательно выстирать игрушку с безопасным для ребенка средством,например, детским порошком, которым стираете белье. Затем тщательно прополоскать и высушить. Стоит сократить количество мягких игрушек. Это не значит, что оставшиеся нужно выкинуть, достаточно убрать в вакуумный пакет, предварительно выполнив действия из первого пункта.

Детское оружие

Производители игрушек, стараясь переплюнуть друг друга, делают все более реалистичные луки со стрелами, огнестрельное оружие и мечи. В связи с этим появилось больше случаев травмирования детей в ходе игры. Приобретая подобные предметы детского досуга, обращайте внимание на их состояние. Также постоянно напоминайте детям о правилах безопасности. От огнестрельного оружия с пульками лучше вообще отказаться.

Наборы для детских экспериментов

Чтобы ни было написано на коробке, наборы для экспериментов не подходят детям дошкольного возраста. Школьники, несмотря на отсутствие опасных реагентов в наборах, могут начать экспериментировать самостоятельно, поэтому процесс должен проходить под присмотром взрослых, а лучше с непосредственным участием.

Музыкальные игрушки

Всевозможные дудки, барабаны и подобные музыкальные инструменты для детей развивают ребенка только в том случае, если изготовлены из качественных материалов и имеют правильно звучание. На рынке игрушек можно встретить детские инструменты, превышающие звуковой порог. В результате использования подобных дудочек нарушится развитие слуха и может возникнуть глухота. Поэтому, покупая музыкальные игрушки, выбирайте те, которые издают чистый негромкий звук без посторонних хрипов и шумов.

Светящиеся игрушки из фосфора

Многие дети обожают светящиеся браслеты, наклейки на потолок и стены, которые в большинстве своем выполнены из безопасных светоотражающих красок и люминесцентных покрытий. Опасения вызывают китайские производители, заменяющие качественные вещества на дешевые аналоги — фосфорные соединения. Они вызывают у юного поколения проблемы с сердечно-сосудистой и метаболической системами, пищеварительным трактом и нормальной работой печени. Подобные игрушки следует покупать только у надежных продавцов, проверяя сертификаты.