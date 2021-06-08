Владелец участка отказался пускать поисковиков и следователей на свою землю. Площадка, где обнаружены человеческие останки времен Великой Отечественной войны, готовится к коммерческой застройке.

В Ленобласти было возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронений в Тельмановском сельском поселении Тосненского района. Владелец участка отказался пускать поисковиков и следователей на свою землю и вступил с ними в конфликт. Площадка, где обнаружены человеческие останки времен Великой Отечественной войны, готовится к коммерческой застройке.

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Зампред правительства Ленобласти Владимир Цой рассказал, что собственник земли нарушил целый ряд законов: на участке были найдены взрывоопасные снаряды, местонахождение которых неизвестно; незаконное перемещение грунта, которое необходимо было согласовывать с госэконадзором. Также Владимир Цой назвал неприемлимым ведение хозяйственной деятельности, на территории крупного захоронения солдат Великой Отечественной войны.

Останки направят на медико-криминалистическую экспертизу, а также свою проверку проведет комитет госэконадзора Ленобласти, после чего будет принято процессуальное решение. Напомним, что по законодательству использование мест погребения возможно лишь спустя 20 лет после переноса и перезахоронения останков с полным запретом на проведение строительных работ.