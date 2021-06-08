В Петербурге из вентиляции спасли парочку неразлучных попугаев

Автор: Анастасия Щербакова
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Безымянный
Источник: «Кошкиспас»

Ожидая спасения, два волнистых попугая держались друг с дружкой.

В Калининском районе Петербурга в непреднамеренное заточение попали два волнистых попугая. Пернатые угодили в открытую вентиляционную шахту на кухне в квартире на 1-м этаже.

Вызволять птичек приехали волонтеры службы спасения животных «Кошкиспас». Ожидая спасения, два волнистых попугая держались друг с дружкой. Попугаев успешно извлекли из вентиляции и вернули хозяевам.

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04.06.2021 254
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