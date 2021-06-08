Ожидая спасения, два волнистых попугая держались друг с дружкой.
В Калининском районе Петербурга в непреднамеренное заточение попали два волнистых попугая. Пернатые угодили в открытую вентиляционную шахту на кухне в квартире на 1-м этаже.
Вызволять птичек приехали волонтеры службы спасения животных «Кошкиспас». Ожидая спасения, два волнистых попугая держались друг с дружкой. Попугаев успешно извлекли из вентиляции и вернули хозяевам.
Вам будет интересно
Любопытной птице не повезло застрять головой в бетонных плитах у реки Пряжка, однако спасателям удалось выручить пернатого при помощи инструмента. Служба...
04.06.2021 254