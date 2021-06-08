Петербурженка погибла при попытке спуститься с 9 этажа по простыням

По предварительной информации, у женщины были серьезные проблемы с алкоголем, и в комнате ее запер собственный супруг, чтобы она не употребляла спиртное.

На кадрах видно, как петербурженка пытается выбраться из квартиры на 9 этаже через окно по связке из простыней. Но самодельная веревка не выдержала и оборвалась. Женщина рухнула на землю, ударившись об козырек балкона. От полученных травм она скончалась на месте. Ей было 44 года.

Ранее мы сообщали, что в Сосновом Бору и Выборге из окон многоэтажек выпали малолетние дети.