Появилось новое постановление о режиме повышенной готовности в Кузьмолово

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новое постановление касаемо ситуации с радиационным загрязнением в поселке Кузьмолово. В новом документе теперь нет слова «радиация».

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Как сообщает портал 47news со ссылкой на официальный телеграм-канал правительства Ленобласти, вечером, 8 июня появилось новое постановление о введении режима повышенной готовности в Кузьмолово. Предыдущее постановление от утра, 8 июня отменено.

Так, из документа убран пункт, согласно которому обстановка на территории признается «предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения и ухудшению экологической обстановки».

Однако в документе теперь указано, что межрегиональному территориальному управлению Росимущества необходимо обеспечить содержание и охрану имущества, которое ранее принадлежало АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)». Также ведомство вместе с научным центром к 1 августа должно закрепить имущество за специализированным пользователем.

Напомним, что режим повышенной готовности в Кузьмолово введен с 8 июня. Как сообщил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин, это произошло в связи с передачей объекта между ведомствами. Угрозы населению объект — Радиационный комплекс не представляет.