Публичные слушания по исполнению бюджета Ленобласти прошли в Волосово

В Волосовской школе искусств состоялись публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета Ленобласти за отчетный 2020 финансовый год. После обсуждения всеми постоянными комиссиями законопроект будет вынесен на заседание областного парламента.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, с развернутым докладом об исполнении бюджета выступил первый заместитель председателя Правительства Ленобласти — председатель комитета финансов Роман Марков. От Законодательного собрания Ленобласти к участникам слушаний обратились вице-спикер парламента Николай Пустотин и председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Татьяна Бездетко.

«Готовя в 2019 году проект бюджета-2020, мы предполагали, что год будет успешным, регион получит дополнительные доходы, но мы столкнулись с пандемией новой коронавирусной инфекции, — начал свое выступление Роман Марков. — Нам пришлось в общей сложности 10,1 млрд рублей потратить на борьбу с Covid-19, причем эти деньги не были запланированы изначально, работали с резервами и эффективным расходованием средств. Помощь федерального бюджета тоже была существенной».

Отмечалось, что за последние годы сам профиль региональной казны существенно трансформировался. Так, с 2012 года выросли расходы на ключевые сферы: в 3,4 раза — на образование, в 2,9 раза — на здравоохранение, в 2,2 раза — на социальную политику. Кроме того, в 8,5 раза увеличились ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство, в 2,4 раза выросли налоговые и неналоговые доходы (до 135,5 млрд рублей), в 2,1 раза — безвозмездные поступления (до 22,9 млрд рублей).

Несмотря на объективные сложности, удалось выполнить указы Президента. Ленинградская область вошла в число 16 регионов, безусловно выполнивших все «указные» показатели по заработной плате. Рост зарплаты врачей составил 12%, среднего медперсонала — 19,7%, младшего медперсонала — 7,9%, педагогов учреждений дополнительного образования — 6,7%, школьных учителей — 7,5%, дошкольных работников — 6,3%. Всего же на эти цели направлено 4,3 млрд рублей.

В целом доходы областного бюджета в 2020 году составили 158,4 млрд рублей (при плане 157,2 млрд рублей), расходы — 170,3 млрд рублей (при плане в 176,2 млрд рублей). Дефицит соответствует требованиям Бюджетного кодекса (11,9 млрд рублей, или 8,8%). Параметры консолидированного бюджета: доходы — 193,3 млрд рублей, расходы — 205,6 млрд рублей, дефицит — 12,3 млрд рублей (7,2%). Государственный долг остался на безопасном для региона уровне в 2,9 млрд рублей.

Благодаря дополнительному поступлению налоговых доходов, в особенности от консолидированной группы налогоплательщиков, 2020-й год удалось завершить без серьезных потрясений. В 2021 году ожидается объективное снижение поступлений от этого доходного источника с 65,3 до 55 млрд рублей.

Зампредседателя областного ЗакСа Николай Пустотин начал свое выступление со слов благодарности в адрес сотрудников комитета финансов и муниципальных финансистов за четкую слаженную работу и открытость бюджета, каждая цифра которого может быть предметом обсуждения для жителей Ленинградской области.

«Если проанализировать эффективность реализации госпрограмм, а они составляют 96 процентов бюджета, то из восемнадцати госпрограмм семь имеют высокую степень эффективности, одиннадцать — среднюю. Более низкой степени эффективности в 2020 году в Ленобласти не было, несмотря на все сложности. Это очень хороший показатель, и нам есть чем гордиться. По ряду программ исполнение не стопроцентное, но на это оказала влияние пандемия и отмена многих мероприятий», — отметил вице-спикер.

В то же время, по его словам, есть и системные проблемы, которые наблюдаются из года в год: некачественное выполнение проектно-сметной документации, задержка сроков ее размещения для проведения конкурсов, поздние сроки заключения контрактов и недостаточный контроль выполнения работ со стороны заказчика.

«Пандемия внесла существенные коррективы во все экономические процессы. В этой сложной обстановке слаженная работа всех ветвей власти в Ленобласти обеспечила всестороннюю медицинскую помощь населению, что позволило не допустить стремительного роста заболевания и взрывного роста смертности, на что были направлены значительные средства областного бюджета», — отметила председатель профильной комиссии по бюджету и налогам Татьяна Бездетко.

Вместе с тем, добавила депутат, не произошло резкого снижения качества жизни жителей. Новые меры социальной поддержки позволили сохранить реальные доходы населения на уровне 2019 года. Принятые антикризисные меры, такие как снижение налоговых ставок по УСН, предоставление отсрочки арендных платежей и другие поддержали малый и средний бизнес — количество предприятий МСП в регионе не уменьшилось, а увеличилось. Вырос объем инвестиций, сохранен оборот розничной торговли. Однако есть и недоработки.

«Из 330 объектов АИП, плюс те, что начались ранее, введено в эксплуатацию в 2020 году 89 объектов, а это всего 27 процентов. Продолжается строительство финансово емких объектов социальной инфраструктуры, которые в дальнейшем оказываются не загружены и требуют немалых средств на содержание. Есть проблемы и по мусорной реформе — это и отсутствие площадок для сбора мусора, несвоевременный вывоз ТКО, вывоз «сигнальным» методом», — добавила Татьяна Бездетко.

Многие проблемные вопросы местного значения уже удалось снять, благодаря совместной работе с органами местного самоуправления по направлению инициативного бюджетирования и распределению депутатами средств резервного фонда по выполнению наказов избирателей. «Это приносит очень хорошие, видимые для жителей результаты. Внесены поправки, и теперь часть средств мы можем направлять на ремонт банных комплексов, чего ранее делать было нельзя», — проинформировала участников слушаний Татьяна Бездетко.

Слушания стали одним из этапов обсуждения отчета об исполнении бюджета. В ближайшее время его рассмотрят все постоянные комиссии ЗакСа, после чего законопроект будет вынесен на заседание областного парламента, которое состоится 23 июня.

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