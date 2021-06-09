Сосновый Бор переведут в «желтую зону» коронавирусных ограничений

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

Еженедельная заболеваемость COVID-19 в Сосновом Бору возросла в несколько раз — 6 404 случая на 8 июня.

Сосновый Бор в скором времени могут перевести в «желтую зону» коронавирусных ограничений. Обращение об этом на имя губернатора Александра Дрозденко готовит администрация города. Решение было принято из-за возросших случаев заболеваемости COVID-19 в Сосновом Бору.

Еженедельная заболеваемость COVID-19 в Сосновом Бору возросла в несколько раз — 6 404 случая на 8 июня. Наибольшее число зараженных среди пенсионеров и детей. Вакцинировано лишь 18,8% взрослого взрослого населения города.

В связи с ситуацией, в Сосновом Бору были приняты следующие меры: отменены культурные мероприятия в закрытых помещениях, регулярная дезинфекция детских площадок, проверка нарушений противоэпидемиологического режима, а также отмена плановой госпитализации пациентов в стационар.

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

  1. «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы.
  2. «Желтая» (вторая) зона – Бокситогорский, Волосовский, Кировский, Лужский, Подпорожский, Тосненский районы.
  3. «Зеленая» (третья) зона – Киришский, Волховский, Кингисеппский, Ломоносовский районы и Сосновый Бор.
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