Еженедельная заболеваемость COVID-19 в Сосновом Бору возросла в несколько раз — 6 404 случая на 8 июня.

Сосновый Бор в скором времени могут перевести в «желтую зону» коронавирусных ограничений. Обращение об этом на имя губернатора Александра Дрозденко готовит администрация города. Решение было принято из-за возросших случаев заболеваемости COVID-19 в Сосновом Бору.

Еженедельная заболеваемость COVID-19 в Сосновом Бору возросла в несколько раз — 6 404 случая на 8 июня. Наибольшее число зараженных среди пенсионеров и детей. Вакцинировано лишь 18,8% взрослого взрослого населения города.

В связи с ситуацией, в Сосновом Бору были приняты следующие меры: отменены культурные мероприятия в закрытых помещениях, регулярная дезинфекция детских площадок, проверка нарушений противоэпидемиологического режима, а также отмена плановой госпитализации пациентов в стационар.

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

«Красная» (первая) зона – Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы. «Желтая» (вторая) зона – Бокситогорский, Волосовский, Кировский, Лужский, Подпорожский, Тосненский районы. «Зеленая» (третья) зона – Киришский, Волховский, Кингисеппский, Ломоносовский районы и Сосновый Бор.