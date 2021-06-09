Госдума утвердила ипотечные каникулы для самозанятых

Автор: Александр Селиванов
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Государственная Дума на сегодняшнем заседании приняла во втором чтении поправки в законодательство, которые позволят воспользоваться «ипотечными каникулами» всем заемщикам на равных и справедливых условиях.

Изменения призваны обеспечить предоставление «ипотечных каникул» гражданам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов.

В настоящее время для приостановки выплат ипотечного кредита на срок до полугода необходимо подтвердить снижение среднемесячного дохода справкой 2-НДФЛ от работодателя, а самозанятые граждане такой возможности не имеют.

Принятые поправки разрешат самозанятым подтверждать снижение дохода другими документами. Это могут быть справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход по формам, утвержденным ФНС России, книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций ИП.

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