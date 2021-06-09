Первый рейс из Петербурга в Таллин состоялся уже сегодня компанией Lux Express. Поездки из Северной столицы в финскую Лаппеенранту с 25 июня возобновляет компания Ecolines.

Компании Ecolines и Lux Express запускает автобусные рейсы с Санкт-Петербургом. Первый рейс из Петербурга в Таллин состоялся уже сегодня компанией Lux Express. Автобус будет ходить четыре раза в неделю: по понедельникам и пятницам отправление из Таллина в 7:00, из Санкт-Петербурга — в 17:15, а по средам и воскресеньям отправление из Таллина в 15:45, из Петербурга — в 07:30.

Поездки из Северной столицы в финскую Лаппеенранту с 25 июня возобновляет компания Ecolines. В Финляндию рейсы будут отправляться по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а позже – ежедневно. Из Петербурга в Финляндию будут выезжать в 07:30, обратно – в 18:05.

Напоминаем, что ограничения связанные с коронавирусом на въезд в страны сохраняются. И Эстония, и Финляндия не принимают туристов. Страны впускают лиц с гражданством Евросоюза или с видом на жительство, членов семей граждан и резидентов стран ЕС (включая не состоящих в браке партнеров), транзитных пассажиров.