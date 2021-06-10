Россияне назвали размер справедливой ставки по ипотеке

Как сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования банка «Открытие», 55% россиян уверены, что справедливая ставка по ипотеке находится в пределах 1-5% годовых.

Еще 21% респондентов уверены, что ипотечная ставка не должны превышать 1%. А 7% считают, что справедливые ставки находятся в диапазоне 5-7%. Только 2% россиян согласны на ставки 7-9%.

В поддержку продления льготной программы ипотечного кредитования на год высказались 53% респондентов. Больше всего сторонников программы – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (63%).