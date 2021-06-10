Россиянам назвали лучшее время для покупки долларов и евро

Своими рекомендациями по этому поводу поделился руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников.
В разговоре с агентством «Прайм» эксперт рассказал, когда россиянам лучше покупать доллары и евро.
По его словам, для выбора оптимального момента нужно оценивать риторику Федрезерва США.
В частности, если к концу года ФРС будет обсуждать планы по сворачиванию поддержки экономики, то в данном случае доллар может окрепнуть ко всем валютам.
Вместе с этим монетарная политика Евроцентробанка остается достаточно мягкой, но инфляция в ЕС пока что ниже, чем в Штатах.
Андрей Верников также рассказал об основаниях для сезонного укрепления рубля в четвертом квартале. К ним он причислил подорожание нефти и увеличение притока экспортной выручки.
Эксперт убежден, что доллар реально будет приобрести по 70-71 рублей, а евро — по 87.