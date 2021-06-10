Россиянам назвали лучшее время для покупки долларов и евро

Своими рекомендациями по этому поводу поделился руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников.

В разговоре с агентством «Прайм» эксперт рассказал, когда россиянам лучше покупать доллары и евро.

По его словам, для выбора оптимального момента нужно оценивать риторику Федрезерва США.

В частности, если к концу года ФРС будет обсуждать планы по сворачиванию поддержки экономики, то в данном случае доллар может окрепнуть ко всем валютам.

Вместе с этим монетарная политика Евроцентробанка остается достаточно мягкой, но инфляция в ЕС пока что ниже, чем в Штатах.

— Так что и вероятность, что европейцы начнут «закручивать гайки», ниже, — отметил аналитик.

Андрей Верников также рассказал об основаниях для сезонного укрепления рубля в четвертом квартале. К ним он причислил подорожание нефти и увеличение притока экспортной выручки.

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Эксперт убежден, что доллар реально будет приобрести по 70-71 рублей, а евро — по 87.