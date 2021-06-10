Путин прибудет в Женеву непосредственно в день встречи с Байденом

Автор: Александр Селиванов
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Об этом в четверг, 10 июня, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетит на саммит в Женеву в среду, 16 июня, непосредственно в день переговоров с лидером США Джо Байденом.

Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин не собирается лететь в Швейцарию накануне саммита.

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