Путин прибудет в Женеву непосредственно в день встречи с Байденом

Об этом в четверг, 10 июня, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.
Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетит на саммит в Женеву в среду, 16 июня, непосредственно в день переговоров с лидером США Джо Байденом.
Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин не собирается лететь в Швейцарию накануне саммита.
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