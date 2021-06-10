Чаще всего малыша предлагали назвать именем Мико. Однако в итоге детеныш получил имя Кайко.

Ленинградский зоопарк сообщил о завершении голосования по выбору имени для для детеныша японских макак — в нем приняли участие свыше 600 человек.

Чаще всего малыша предлагали назвать именем Мико. Однако в итоге детеныш получил имя Кайко. Предлагались также такие имена как Дэйчи, Хару и Такео. Детеныш родился 26 марта. Активного и игривого Кайко можно увидеть в вольере напротив бассейна выдр.

Японские макаки — это представители самых северных обезьян в мире, которые отличаются более короткой шерстью и рядом поведенческих особенностей культурного характера.