В Ленобласти увеличилось количество доноров на 3,5%

На сегодняшний день в Ленобласти около 12-13 тысяч доноров.

Как сообщила главврач Центра крови Ленобласти Ольга Евсеенко, за год число первичных доноров в регионе увеличилось на 3,5%. Больше доноров стало и в Петербурге — примерно на тысячу человек. Их средний возраст составляет 35-40 лет, но за последнее время их состав существенно омолодился.

Напомним, по всей России, в том числе и в Ленобласти, стартовал марафон #ОставайсяДонором. Если вам больше 18 лет, вы хорошо себя чувствуете и у вас нет противопоказаний к донации вас ждут в Центре крови Ленинградской области. Расписание донорских дней по ссылке.