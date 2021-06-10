Необычное астрономическое явление можно было наблюдать с 13:01 по 15:21 по московскому времени.

Сегодня, 10 июня, можно было наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Это редкое астрономическое явление происходит, когда когда Луна и Земля находятся на максимальном или близком к максимальному расстоянии — при таком виде затмения Луна не закрывает Солнце полностью, оставляя незакрытую часть в виде яркого кольца.

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Затмение можно было наблюдать с 13:01 по 15:21 по московскому времени. В России его можно было наблюдать впервые за 50 лет. В Якутии, Магаданской области и Чукотском автономном округе было полное затмение, а в остальных регионах страны только частичное — Луна закрывала только часть Солнца.

Наблюдать солнечное затмение можно вживую, воспользовавшись специальным фильтром.