Обучение организуют на базе Лодейнопольского техникума промышленных технологий. Также есть дистанционные форматы.

Лодейнопольская Биржа труда набирает группу на обучение по профессии «повар». Обучение организуют на базе Лодейнопольского техникума промышленных технологий. Также есть дистанционные форматы.

Обучение организовано благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» – Академией «Ворлдскиллс».

С помощью национального проекта «Демография» планируется обучить около 2-х тысяч безработных и ищущих работу ленинградцев. Для прохождения обучения можно оставить заявку на портале «Работа в России».