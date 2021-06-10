Видео: в Петербурге мотоциклист протаранил полицейскую машину

ДТП произошло сегодня утром, 10 июня, у дома №27 по улице Зайцева в Петербурге.

На видео видно, что патрульный автомобиль совершал поворот налево во двор. В этот момент в него врезался мотоцикл Kawasaki, который ехал во встречном направлении.

В машине в момент столкновения находились полицейский кинолог и 19-летний пассажир, они получили легкие травмы. 29-летний мотоциклист — в состоянии средней тяжести. Всех троих госпитализировали.