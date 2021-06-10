Яркая бабочка и скамейки с уникальным дизайном украсят территорию сквера.
В Кировске завершается благоустройство сквера на улице Новая. Сегодня там были завершены работы по сборке топиария — яркая бабочка украсит центр сквера. Дополнят уникальный дизайн сквера необычные скаймейки и урны.
Вскоре будут оборудованы цветники. А мощение дорожек уже завершено.
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10.06.2021 45