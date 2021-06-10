Яркая бабочка и скамейки с уникальным дизайном украсят территорию сквера.

В Кировске завершается благоустройство сквера на улице Новая. Сегодня там были завершены работы по сборке топиария — яркая бабочка украсит центр сквера. Дополнят уникальный дизайн сквера необычные скаймейки и урны.

Вскоре будут оборудованы цветники. А мощение дорожек уже завершено.