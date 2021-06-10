В Кировске завершается благоустройство сквера — уже готов топиарий

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: PRO Отрадное — Новости Кировского района
Фото: PRO Отрадное — Новости Кировского района

Яркая бабочка и скамейки с уникальным дизайном украсят территорию сквера.

В Кировске завершается благоустройство сквера на улице Новая. Сегодня там были завершены работы по сборке топиария — яркая бабочка украсит центр сквера. Дополнят уникальный дизайн сквера необычные скаймейки и урны.

Фото: PRO Отрадное — Новости Кировского района
Фото: PRO Отрадное — Новости Кировского района

Вскоре будут оборудованы цветники. А мощение дорожек уже завершено.

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10.06.2021 45
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