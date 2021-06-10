В Ленобласти полицейским, избившим задержанного, избрали меру пресечения

В результате действий правоохранителей у мужчины оказались сломанными четыре ребра, а также диагностировали сотрясение мозга.

В четверг, 10 июня стало известно, что Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении пока только полицейского, применившего насилие при задержании мужчины во Всеволожском районе. Жестокое избиение тремя полицейскими произошло еще 29 марта в деревне Дранишники Ленобласти.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Александр Виноградов, а также ещё двое оперативников признали вину в том, произвели задержание мужчины, нанеся ему многочисленные удары по голове и телу, причинив сотрясение мозга и сломав четыре ребра.