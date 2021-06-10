Дворцовый мост в дни Евро-2020 окрасится разными цветами

В дни проведения Чемпионата Европы по футболу Дворцовый мост в Петербурге окрасится в бирюзовый, оранжевый и зеленый цвета.

Об этом сообщает пресс-служба СПБ ГБУ «Ленсвет»в четверг, 10 июня. Порядка 600 светодиодных светильников будут размещены на пяти пролетах по обеим сторонам переправы.

«Подсветку будут включать в 23:15 и отключать около 3 часов утра вместе с наружным освещением города», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что с 11 июня по 11 июля в вечернее и ночное время Большой проспект Петроградской стороны будет украшен синей иллюминацией.