Дворцовый мост в дни Евро-2020 окрасится разными цветами

Автор: Анастасия Щербакова
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В дни проведения Чемпионата Европы по футболу Дворцовый мост в Петербурге окрасится в бирюзовый, оранжевый и зеленый цвета. 

Об этом сообщает пресс-служба СПБ ГБУ «Ленсвет»в четверг, 10 июня. Порядка 600 светодиодных светильников будут размещены на пяти пролетах по обеим сторонам переправы.

«Подсветку будут включать в 23:15 и отключать около 3 часов утра вместе с наружным освещением города», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что с 11 июня по 11 июля в вечернее и ночное время Большой проспект Петроградской стороны будет украшен синей иллюминацией.

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10.06.2021 51
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