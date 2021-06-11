Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным

Бывший американский президент Дональд Трамп попросил своего преемника, Джо Байдена, передать от него наилучшие пожелания главе России Владимиру Путину.

Как известно, переговоры президентов России и США состоятся в Женеве 16 июня.

— Удачи Байдену в общении с президентом Путиным — не засыпайте во время встречи и, пожалуйста, передайте ему мои самые теплые пожелания, — приводит слова Трампа издание The Madison Leader Gazette.

Напомним, Трамп регулярно во время президентской кампании в США называл своего соперника Сонным Джо. Байден успел отметиться несколькими ляпами. Так, он заявил, что любит детей больше, чем людей. В марте он также забыл, как зовут главу Пентагона Ллойда Остина, который стоял в нескольких метрах от него.