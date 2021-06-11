С АЗС в Ям-Ижоре украли необычный набор – топор, орешки и салфетки

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 10 июня около 13:00 в полицию Тосненского района обратилась сотрудница АЗС «Лукойл» в Ям-Ижоре.

По словам женщины, 9 июня две девушки и молодой человек украли товар с автозаправочной станции – топор, салфетки и орешки. Материальный ущерб составил 8000 рублей.

Воры уехали с места происшествия на автомобиле Ford Focus. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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