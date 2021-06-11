XVIII Фестиваль театров малых городов России организовал Театр Наций — на нем собрались 16 коллективов со всей страны.

Творческий коллектив из Лодейного Поля представил Ленинградскую область на XVIII Фестиваль театров малых городов России. Драматический театр «Апрель» показал организаторам и гостям фестиваля спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия».

XVIII Фестиваль театров малых городов России организовал Театр Наций — на нем собрались 16 коллективов со всей страны. Отмечается, что постановка стала результатом творческих лабораторий Театра Наций.

Фестиваль прошел со 2 по 9 июня в городе Набережные Челны при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации.