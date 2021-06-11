По предварительной информации в результате столкновения «Рено Дастера» и фуры «Вольво» погиб один человек.

Сегодня, 11 июня, на 112 км трассы А-181 «Скандинавия» произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль «Рено Дастер» и фура «Вольво». «Дастер» оказался практически без крыши, а у фуры вырвано колесо. По предварительной информации водитель легкового авто погиб.

Трасса А-181 «Скандинавия» перекрыта в оба направления. ДПС направляет всех водителей на Старовыборгскую трассу через Кирпичное, по информации соцсетей.