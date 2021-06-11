Осторожность пешехода спасла ему жизнь на трассе между Никольским и Лядино

На участке Киевского шоссе пешеход благодаря своей предусмотрительности остался цел и невредим, вовремя остановившись на переходе.

ДТП произошло на Киевской трассе между городом Никольское и деревней Лядино Ленинградской области в пятницу, 11 июня. О происшествии рассказали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Переходя дорогу, мужчина заметил, что не все приближающиеся машины собираются его пропустить, и вовремя остановился. В этот момент в дорожное ограждение на большой скорости влетел микроавтобус, задев «Тойоту Ярис». Судя по кадрам, водитель микроавтобуса не успел среагировать и нажать на тормоз вовремя.

«Пешеходу повезло, что перейдя половину дороги он сначала убедился, что его все пропустят. Визг тормозов, запах горелой резины…», — отметил автор ролика