Во Всеволожском районе в пруду на даче утонул 16-летний парень

Компания молодых людей устроила вечеринку на участке.

По информации пресс-службы Следственного управления СКР по Ленинградской области, компания подростков отмечали выпускной на даче в посёлке Токсово Всеволожского района.

На участке частного дома расположен пруд, в котором и утонул парень 2005 года рождения. Отмечается, что подросток утонул во время купания. Тело парня было извлечено из бруда сотрудниками следственной группы.

По факту произошедшего возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).