Вот такая «гадость»: по пляжу «Ласковый» текла жутко пахнущая жижа — видео

Ни один из пляжей Санкт-Петербурга не готов к купальному сезону, и видимо не зря.
В сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб появилась видеозапись, на которой по пляжу «Ласковый» тек ручей неизвестной жижи.
По словам автора поста, вырвавшаяся из под земли жижа жутко пахла канализацией.
Комментаторы посоветовали вызвать прокуратуру и природоохранную инспекцию.
Вам будет интересно
Жара заставила жителей Петербурга раздеться, а кто-то даже решил оголиться полностью. В Курортном районе Петербурга на так называемом нудистским пляже в...
06.06.2021 266