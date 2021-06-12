Вот такая «гадость»: по пляжу «Ласковый» текла жутко пахнущая жижа — видео

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Ни один из пляжей Санкт-Петербурга не готов к купальному сезону, и видимо не зря.

В сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб появилась видеозапись, на которой по пляжу «Ласковый» тек ручей неизвестной жижи.

По словам автора поста, вырвавшаяся из под земли жижа жутко пахла канализацией.

Комментаторы посоветовали вызвать прокуратуру и природоохранную инспекцию.

Вам будет интересно
Видео: полицейские устроили погоню за нудистом на пляже в Дюнах
Жара заставила жителей Петербурга раздеться, а кто-то даже решил оголиться полностью.  В Курортном районе Петербурга на так называемом нудистским пляже в...
06.06.2021 266
Автор