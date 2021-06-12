Вот такая «гадость»: по пляжу «Ласковый» текла жутко пахнущая жижа — видео

Ни один из пляжей Санкт-Петербурга не готов к купальному сезону, и видимо не зря.

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В сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб появилась видеозапись, на которой по пляжу «Ласковый» тек ручей неизвестной жижи.

По словам автора поста, вырвавшаяся из под земли жижа жутко пахла канализацией.

Комментаторы посоветовали вызвать прокуратуру и природоохранную инспекцию.