Водное «ГАИ» следит за любителями отдыха на воде в Кировском районе

Водное «ГАИ» Кировского района в режиме усиленного контроля проследит за порядком на водоемах в течение выходных и праздников.

Рейды проводятся по Неве, Новоладожскому каналу и Ладожскому озеру. Инспекторы МЧС следят, чтобы на воду не выходили незарегистрированные суда, а их владельцы имели право на управление, были трезвы и соблюдали правила безопасности.

В МЧС сообщают, что рейды будут проводиться в течении периода навигации.