Водное «ГАИ» следит за любителями отдыха на воде в Кировском районе

Водное «ГАИ» Кировского района в режиме усиленного контроля проследит за порядком на водоемах в течение выходных и праздников.
Рейды проводятся по Неве, Новоладожскому каналу и Ладожскому озеру. Инспекторы МЧС следят, чтобы на воду не выходили незарегистрированные суда, а их владельцы имели право на управление, были трезвы и соблюдали правила безопасности.
В МЧС сообщают, что рейды будут проводиться в течении периода навигации.
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