Водное «ГАИ» следит за любителями отдыха на воде в Кировском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Водное «ГАИ» Кировского района в режиме усиленного контроля проследит за порядком на водоемах в течение выходных и праздников.

Водное ГАИ
Фото: ЛенТВ24

Рейды проводятся по Неве, Новоладожскому каналу и Ладожскому озеру. Инспекторы МЧС следят, чтобы на воду не выходили незарегистрированные суда, а их владельцы имели право на управление, были трезвы и соблюдали правила безопасности.

В МЧС сообщают, что рейды будут проводиться в течении периода навигации.

Вам будет интересно
Водное «ГАИ» следит за любителями отдыха на воде в Кировском районе Ленинградская область, Кировский район
Владимир Путин подписал закон о бесплатном подведении газопровода до участков граждан
Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной газификации, который позволит бесплатно довести газопровод до границ земельного участка. Закон о социальной...
12.06.2021 96
Автор