В Ленобласти почетные доноры получили право льготного проезда на автобусах

Почетные доноры России и СССР получили право льготного проезда на областных и муниципальных автобусах в Ленобласти.

Льготой смогут воспользоваться те, чей средний доход не превышает 32 840 рублей. Единый социальный проездной билет им обойдется в 433 рубля в месяц. Для его получения необходимо обратиться по месту жительства в Центр социальной защиты населения.

Всего в Ленобласти проживает 8 255 почетных доноров СССР или России, из них 4 065 человек могут воспользоваться правом льготного проезда.

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Напомним, с 1 июля на автобусном маршруте №1, курсирующем по маршруту «Станция метро Девяткино — улица Лесная», будет действовать льготный проездной билет Петербурга.