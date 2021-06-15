В Ленобласти за один вечер произошли сразу три несчастных случая с детьми

За один вечер 14 июня в Ленобласти произошли несчастные случаи с тремя несовершеннолетними. В обстоятельствах разбираются правоохранители.

Около 21.00 в деревне Муховицы Ломоносовского района четырехлетняя девочка выпила жидкость для розжига. Девочку доставили в детскую городскую клиническую больницу имени Филатова. У нее диагностировано сильное отравление.

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Двумя часами ранее на улице в поселке Ольшаники Выборгского района 11-летний мальчик прострелил себе палец из пневматического пистолета. В районной больнице мальчику оказали необходимую медпомощь и отправили на амбулаторное лечение.

В 18.00 на улице Луговой в Войсковицах Гатчинского района собака покусала шестилетнего ребенка. Диагностированы раны рук и спины. Владельца собаки ищут.