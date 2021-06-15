Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня

Экономика в стране не только восстановилась до докризисного уровня, но и в некоторых отраслях даже превысила его. С соответствующим заявлением выступила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме.

— Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти, — цитирует ТАСС заявление главы регулятора.

Комментируя ситуацию вокруг повышение ключевой ставки, Набиуллина объяснила, что решения Банка России, которые были приняты последнее время, не мешают экономическому росту.

По ее словам, ЦБ России «довольно долго держал ставку на низком уровне» для большей уверенности, что не будут подрезаны крылья восстанавливающейся экономике.