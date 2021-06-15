В Ленобласти заработал цифровой помощник по выплатам на детей

Центр управления регионом Ленинградской области разработал виртуального помощника, который в режиме реального времени отвечал на все вопросы родителей. Теперь этот положительный опыт хотят применять повсеместно.

Необходимость разработки данного приложения появилась в мае этого года, когда жителям региона понадобилась информационная помощь по выплатам на детей 3-7 лет. В итоге, приложение быстро набрало популярность и уже помогло снять множество вопросов, которые волновали мам и пап.

«Очень важно, что от выявления проблем ЦУР переходит к их системному решению. Необходимость в разработке чат-ботов ― цифровых помощников есть у многих комитетов администрации. ЦУР сначала физически помог реализовать чат-бот по конкретному вопросу социальной защиты ― выплатам на детей от 3 до 7 лет. А дальше, предвидя обращения других комитетов, разработал подробную методичку. Она даст возможность всем структурным подразделениям администрации самим, когда необходимо, создавать цифровых помощников. Мы пошли по пути ― давать удочку, а не рыбу. Но, естественно, мы всегда готовы помочь и проконсультировать коллег», ― подчеркнула председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Опыт применения таких онлайн-помощников оказался очень положительным. Теперь Центр управления регионом разработал методические рекомендации, чтобы каждый орган власти мог самостоятельно создать свой отдельный чат-бот.