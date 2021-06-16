В Ломоносовском районе начался ремонт Гостилицкого шоссе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтирована дорога от КАД до деревни Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Гостилицкого шоссе
Фото: lenobl.ru

На протяжении 14 километров трассы «Петергоф – Кейкино» будет заменено дорожное покрытие на усиленный асфальт. Также будут укреплены обочины, обустроены остановки общественного транспорта и обновлена пешеходная дорожка в Петровском.

Ремонтные работы будут проводиться в течение лета 2021 года. На некоторых участках заменят даже основание шоссе.

Вам будет интересно
В Ломоносовском районе начался ремонт Гостилицкого шоссе Ломоносовский район, Ленинградская область, Гостилицы, Гостилицкое шоссе
На региональной трассе Толмачево — Нарва начался ремонт
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируется обновить 10-километровый участок трассы Толмачево — Нарва в Лужском районе Ленобласти. Дорожники уже...
16.06.2021 25
Автор