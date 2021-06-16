В Ломоносовском районе начался ремонт Гостилицкого шоссе

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтирована дорога от КАД до деревни Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области.
На протяжении 14 километров трассы «Петергоф – Кейкино» будет заменено дорожное покрытие на усиленный асфальт. Также будут укреплены обочины, обустроены остановки общественного транспорта и обновлена пешеходная дорожка в Петровском.
Ремонтные работы будут проводиться в течение лета 2021 года. На некоторых участках заменят даже основание шоссе.
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16.06.2021 25