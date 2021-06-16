В Ломоносовском районе начался ремонт Гостилицкого шоссе

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтирована дорога от КАД до деревни Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области.

На протяжении 14 километров трассы «Петергоф – Кейкино» будет заменено дорожное покрытие на усиленный асфальт. Также будут укреплены обочины, обустроены остановки общественного транспорта и обновлена пешеходная дорожка в Петровском.

Ремонтные работы будут проводиться в течение лета 2021 года. На некоторых участках заменят даже основание шоссе.