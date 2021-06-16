Как работает вакцина от коронавируса

Главный внештатный детский специалист по иммунопрофилактике в Санкт-Петербурге, профессор кафедры инфекционных заболеваний у детей Педиатрического университета Сусанна Харит рассказала в интервью ЛенТВ24 о действии вакцины от COVID-19.

В России с коронавирусом борются при помощи трех одобренных отечественных вакцин: «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» центра Чумакова. При вакцинации у человека формируется два типа иммунного ответа — гуморальный и клеточный. Это вызывает гибель инфицированной клетки, не давая вирусу распространяться дальше и заражать здоровые клетки.

Гуморальный иммунный ответ

«Иммунитет на любую вакцину вакцинацию формируется стандартным путем. Когда мы получаем чужеродный антиген, то есть вакцину, в нашем организме определенные клетки видят, захватывают и доставляют антиген в лимфатический узел, где развиваются все иммунные реакции. Эти клетки называются антигенпрезентирующие. Они расчленяют на мелкие кусочки вакцину, которую получили. Дальше возникает продукция веществ, которые привлекают лимфоциты. Их задача — сформировать защиту. Сначала появляются иммуноглобулины раннего класса — уже при первой встрече с вакциной. В дальнейшем происходит переключение синтеза иммуноглобулинов на другой класс, которые сохраняются очень длительно и обеспечивают защиту от инфекции. Клетки памяти прячутся в центральные органы иммунитета и ждут своего часа. Когда мы встретимся с инфекцией, они выходят оттуда и дают начало новым плазматическим клеткам. Тогда ответ возникает быстрее, в течение одного-двух дней. Таким образом мы защищены длительный период времени с помощью антител», — рассказала главный внештатный детский специалист по иммунопрофилактике в Санкт-Петербурге Сусанна Харит.

Клеточный иммунный ответ

«Другая рука нашего иммунитета — клеточный ответ. Т-хелперы, общаясь с антигенпрезентирующей клеткой, получают информацию и передают ее другим Т-клеткам — супрессороцитотоксическим. По сути, это клетки-убийцы. Наш организм строит целый отряд, направленный на определенный возбудитель. Если наши собственные клетки будут инфицированы этим возбудителем, задача клеток-убийц это понять и разрушить инфицированную клетку».

Напомним, россиян начали массово прививать в январе 2021 года. В Минздраве предположили, что вакцинировать необходимо 60% взрослого населения. Кремль не доволен темпами вакцинации от коронавируса — об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По последним данным, первым и вторым компонентом вакцины в стране привито 14 346 267 человек — это 9,8% населения.