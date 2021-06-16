Владимир Путин подвел итоги встречи с Байденом

Президент России описал свои впечатления после встречи с американским национальным лидером Джо Байденом. Напомним, встреча лидеров государств прошла сегодня, 16 июня в Женеве.

«Как собеседник и партнер, очень конструктивный взвешенный человек, как я ожидал, очень опытный, это сразу видно», — отметил Владимир Путин.

По словам президента нашей страны, во время встречи Байден «вспоминал о своей семье, о чём мама с ним говорила»: