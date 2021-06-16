Владимир Путин подвел итоги встречи с Байденом

Президент России описал свои впечатления после встречи с американским национальным лидером Джо Байденом. Напомним, встреча лидеров государств прошла сегодня, 16 июня в Женеве.
«Как собеседник и партнер, очень конструктивный взвешенный человек, как я ожидал, очень опытный, это сразу видно», — отметил Владимир Путин.
По словам президента нашей страны, во время встречи Байден «вспоминал о своей семье, о чём мама с ним говорила»:
«Это показывает качество его моральных ценностей. Это всё достаточно привлекательно. В целом мы говорили на одном языке. Это не означает, что мы должны смотреть в душу, в глаза и клясться в вечной дружбе… Эти отношения всегда носят прагматический характер», — подытожил Путин.
На вопрос журналистов о том, появились ли по итогам встречи какие-то новые иллюзии, Владимир Путин отметил, что «и старых-то не было»:
«Иллюзий никаких нет и быть не может».