Детский лагерь «Мечта» в Ленобласти закрыли на 90 дней после скандала

Работу лагеря «Мечта» в поселке Мичуринское приостановили на 90 дней. Ранее стало известно, что родители стали жаловаться на то, что ребята «предоставлены сами себе и играют в странные игры с сексуальным подтекстом».

Об этом в среду, 16 июня сообщает зампредседателя комитета по образованию Андрей Борщевский:

«Как только возник вопрос о возможном риске здоровью и жизни детей, то решением суда и правительства Санкт-Петербурга дети были в один лагерь вывезены, сейчас детей нет, деятельность лагеря приостановлена на 90 дней».

Андрей Борщевский также напомнил, что сейчас в лагере проводятся следственные действия. Ранее Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нарушениях в детском лагере «Мечта» в Приозерском районе.