В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 17 июня ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола»:

км 108-109 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин а/б покрытия.

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин а/б покрытия.

ТрР км 106 ограничение скорости движения на съездах-заездах с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин а/б покрытия;

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Магистральная»:

км 40-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.

А-181 «Скандинавия»:

подъезд № 2 г. Выборг км 1,4,5 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

подъезд №1 г. Выборг км 4 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

На трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 17 июня в течение...

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А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 11-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка ПЧ;

км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00 , очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00 , скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;