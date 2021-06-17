Главу крестьянского хозяйство в Бокситогорском районе поймали на незаконной добычи песка

Автор: Гузель Галимова
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Инспектор Госэконадзора доказал вину главы крестьянского хозяйства в Бокситогорском районе в незаконной добычи недр. 

Было установлено, что собственник выкапывал песок на земельном участке, а лишний грунт вывозил за пределы строительной полосы в другой поселок. Но лицензии у него на это не было, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Всего он успел извлечь пять тысяч кубометров. Песок вывозился в поселок Сомино на участок, принадлежащий другому человеку. Было возбуждено дело об административном правонарушении. 

Арбитражный суд признал фермера виновным. Оснований для освобождения должностного лица от ответственности суд не увидел.

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