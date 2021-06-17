Главу крестьянского хозяйство в Бокситогорском районе поймали на незаконной добычи песка

Инспектор Госэконадзора доказал вину главы крестьянского хозяйства в Бокситогорском районе в незаконной добычи недр.
Было установлено, что собственник выкапывал песок на земельном участке, а лишний грунт вывозил за пределы строительной полосы в другой поселок. Но лицензии у него на это не было, сообщили в пресс-службе ведомства.
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