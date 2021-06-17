На полигоне «Кирилловский» в Выборгском районе Ленинградской области прошли занятия с командирами соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО).

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Офицеры изучили передовые методы боев в условиях современных вооруженных конфликтов. Руководил учениями командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

На занятиях были выполнены упражнения по стрельбе из всех видов стрелкового оружия, автоматических станковых гранатометов, реактивных пехотных огнеметов, вооружения боевых машин. Также выполнялись упражнения по вождению танков Т-72Б3, многоцелевых бронированных тягачей и автомобилей.

Фото: пресс-служба ЗВО