Александр Дрозденко наградил победителей конкурса «Детские сады ― детям»

Во Дворце искусств Ленинградской области прошел 10-й Форум воспитателей Ленинградской области.

Церемонию награждения победителей конкурса провело региональное отделение партии «Единая Россия». В масштабном событии принял участие глава 47-го региона Александр Дрозденко, который поприветствовал воспитателей и поблагодарил их за неоценимый вклад в образование:

«Дошкольное образование нашего региона динамично развивается ― мы имеем один из самых высоких темпов в России ― это видно по тому, сколько мы инвестируем в создание новых объектов дошкольного образования. Я очень благодарен дорогим воспитателям за их искреннюю любовь и заботу о малышах».

Почетные грамоты воспитателям вручил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, а в конце мероприятия в зале Дворца искусств Ленинградской области провели концертные номера для сотрудников детских садов региона.