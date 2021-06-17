Александр Дрозденко наградил победителей конкурса «Детские сады ― детям»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Сайт Правительства Ленинградской области

Во Дворце искусств Ленинградской области прошел 10-й Форум воспитателей Ленинградской области.

Церемонию награждения победителей конкурса провело региональное отделение партии «Единая Россия». В масштабном событии принял участие глава 47-го региона Александр Дрозденко, который поприветствовал воспитателей и поблагодарил их за неоценимый вклад в образование:

«Дошкольное образование нашего региона динамично развивается ― мы имеем один из самых высоких темпов в России ― это видно по тому, сколько мы инвестируем в создание новых объектов дошкольного образования. Я очень благодарен дорогим воспитателям за их искреннюю любовь и заботу о малышах». 

Почетные грамоты воспитателям вручил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, а в конце мероприятия в зале Дворца искусств Ленинградской области провели концертные номера для сотрудников детских садов региона.

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